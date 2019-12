Rouen. Le Postillon de Lonjumeau par Michel Fau au Théâtre des arts

Créé en 1836, Le postillon de Lonjumeau a été mis en scène par Michel Fau au printemps dernier à l'Opéra comique à Paris. Le Théâtre des arts de Rouen (Seine-Maritime) a la chance d'accueillir cette production grandiose. Damien Lefèvre, assistant metteur en scène de Michel Fau, se fait son porte-parole :

Pourquoi Michel Fau a-t-il choisi de monter cet opéra comique ?

"C'est le directeur de l'opéra comique qui lui a confié cette mission que Michel Fau a d'ailleurs acceptée avec plaisir. Cela faisait en effet plus d'un siècle que cette pièce de répertoire n'avait pas été donnée dans cette maison d'opéra qui l'a vu naître. Michel Fau a tout de suite été intéressé par ce projet car c'est une histoire qui lui parle. Le postillon est repéré par un envoyé du roi pour ses qualités vocales et même s'il s'agit d'une histoire d'amour c'est aussi l'histoire d'une carrière artistique! L'autre sujet de la pièce est la bigamie-un sujet rare à l'opéra comique."

Quels ont été les choix de metteur en scène de Michel Fau ?

"C'est le deuxième opéra comique mis en scène par Michel Fau après Ciboulette de Reynaldo Hahn. Le postillon de Lonjumeau reste dans le même univers kitsch. Pour autant Michel Fau est très respectueux de l'oeuvre et des didascalies du livret. Je l'assiste depuis maintenant de nombreuses années pour la mise en scène d'opéra ou de pièce de théâtre et Michel Fau a développé un style qui lui est propre. Sa spécialité, c'est cet excès et cette emphase qu'on ne voit plus sur scène, or l'opéra comique est un genre qui se prête particulièrement à son univers. Michel Fau n'aime pas les conventions mais la démesure. C'est vraiment sa marque de fabrique."

Quelle esthétique a-t-il choisie pour Le Postillon de Lonjumeau ?

"C'est une esthétique très baroque. L'intrigue se passe à l'époque de Louis XV et les costumes qui ont été commandés à Christian Lacroix respectent les codes de l'époque. Après l'avoir sollicité pour les costumes de Georges Dandin de Molière, c'est la deuxième fois que Michel Fau fait appel au créateur Christian Lacroix. Ici, on est dans la démesure des robes, avec des accessoires de plumes et de perles et des perruques extravagants. Ce n'est pas de la reconstitution mais plutôt une façon de fantasmer cette époque et ce, selon un double prisme. En effet, l'opéra d'Adolphe Adam date du XIXe, lorsqu'il avait été présenté au public à cette époque, le XVIIIe était déjà fantasmé ! Les décors sont aussi volontairement démesurés, très colorés et très riches ! Ce n'est pas du tout réaliste mais c'est une véritable sublimation."

Pratique. Du 13 au 17 décembre 2019 au Théâtre des arts à Rouen. 10 à 68€. operaderouen.fr