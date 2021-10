Yvetot. Un voleur maladroit

Ce sont les gendarmes de Seine-Maritime qui racontent cette histoire sur leur page Facebook. Le mardi 3 décembre vers 2 heures, une boulangère d'Yvetot a entendu du bruit dans son commerce situé au rez-de-chaussée. Il s'agissait d'un cambrioleur. Ce dernier venait de forcer la porte de la boutique.

Il a dérobé des confiseries et de la monnaie. La propriétaire a crié pour le faire fuir. L'homme s'est alors enfui, mais en partant il a perdu sa casquette et fait tomber de la monnaie sur son chemin. Les gendarmes n'ont eu qu'à suivre ses traces jusqu'à un squat. L'individu sentant l'alcool a été interpellé. Il a indiqué aux militaires avoir agi après une consommation abusive d'alcool et de médicaments. Il sera convoqué ultérieurement au tribunal, en plaidant coupable pour des faits de vol par effraction.