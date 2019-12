Seine-Maritime. Grève du 5 décembre : une aubaine pour les cars Macron ?

D'aucuns parleraient d'une bonne opération pour ces compagnies de car longue distance. Avec 90 % des trains annulés à la SNCF jeudi 5 décembre, et des perturbations à prévoir pour les jours suivants, les usagers doivent s'organiser. Et il semblerait que beaucoup aient choisi cette alternative.

Pour la période du 5 au 8 décembre, "on enregistre entre deux et trois fois plus de réservations sur les lignes Le Havre-Paris et Rouen-Paris", explique notamment Raphaël Daniel, porte-parole de Flixbus. Certes, le service s'est renforcé par rapport à l'année précédente, mais le responsable note que ce pic de réservation est "inédit", surtout aussi longtemps à l'avance, alors qu'il ne s'agit pas d'une période de vacances ou d'un week-end de pont.

"Les réservations ont décollé le week-end du 23 et 24 novembre, au moment où la SNCF a arrêté de prendre des réservations pour le jour de grève", explique Raphaël Daniel.

Pas de service supplémentaire

Pourtant en Normandie, pas question pour Flixbus de prévoir des liaisons supplémentaires. "On n'a pas rajouté d'offres spécifiques vers Paris, parce que l'offre actuelle permet de satisfaire la demande", explique Raphaël Daniel.

En Seine-Maritime, cela aurait été de toute façon compliqué à assumer pour l'exploitant des lignes, les cars Périer. "Il est difficile de mettre en place une circulation supplémentaire car on n'a pas de cars dispos", explique Jean-Louis Wahart, DRH de l'entreprise. Les chauffeurs vont par ailleurs participer pour certains à la grève, puisqu'un préavis a été déposé dans l'entreprise et qu'"un tiers, voire la moitié, des conducteurs devraient faire grève".

Si l'opération semble donc bonne pour Flixbus, elle ne l'est pas nécessairement pour Périer qui, en plus d'être touché par la grève, perd une partie de son activité, avec notamment les transports des sorties scolaires qui vont être annulés. En Seine-Maritime, 42 % des établissements du premier degré vont garder portes closes, jeudi.