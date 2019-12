Caen. Grève du 5 décembre : les étudiants se préparent

Jeudi 5 décembre sera une journée peu banale. En raison de la grève en opposition à la future réforme des retraites, le réseau de transport caennais Twisto risque d'être perturbé, notamment à partir de 11 heures dans le centre-ville. Une manifestation générale est prévue à la gare SNCF, à 11 heures. Au campus 1 de l'Université de Caen, la vie continue, à moins que la totalité des enseignants ne soient grévistes. "On a un devoir de traduction qui a la certitude d'être maintenu", rétorque Aymeric, étudiant en Licence 3 d'anglais.

16 km à pied dans la journée

Se pose alors la question du transport. Pour Aymeric et Céline, habitués à venir en bus, il va falloir s'adapter. "C'est maman qui va nous emmener en voiture et venir nous récupérer". Même principe pour Marie (prénom d'usage), qui vient chaque matin en train de Mézidon.

On le rappelle, seuls quatre trains circuleront en Normandie. Quentin, lui, a trouvé un autre compromis, un peu plus sportif ! Il prévoit de troquer le tramway et le bus par la marche.

Vont-ils se mobiliser ?

Si certains sont préoccupés par la manière dont ils vont se rendre au Campus 1, d'autres le sont davantage par leur avenir. Léa, syndiquée et étudiante en histoire, va participer à cette grève, mais elle évoque les difficultés de mobiliser les étudiants à ce moment de l'année, en période de partiels.

Les enseignants de l'Université prévoient de rejoindre les étudiants devant le Phénix du Campus 1, dès 10 heures.