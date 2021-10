Cinéma. Elle est enfin arrivée ! 

Des semaines que tout le monde l'attendait, surtout les fans de la saga de l'agent secret le plus célèbre de l'histoire du cinéma : James Bond - 007

La bande annonce de Mourir peut attendre est sortie aujourd'hui. Il y a deux jours, un teaser avec 14 secondes d'images inédites est sorti pour faire patienter tout le monde. Rappelons que ce 25e opus sera le dernier pour Daniel Craig dans le rôle titre. Ce sera aussi le James Bond le plus cher de l'histoire de la saga.

Des affiches promotionnelles du film sont également sorties cette semaine avec les différents personnages.

Le synopsis du film pour rappel :

James Bond a quitté les services secrets et coule des jours heureux en Jamaïque. Mais sa tranquillité est de courte durée, car son vieil ami Felix Leiter de la CIA débarque pour solliciter son aide : il s'agit de sauver un scientifique qui vient d'être kidnappé. Mais la mission se révèle bien plus dangereuse que prévu, et Bond se retrouve aux trousses d'un mystérieux ennemi, détenant de redoutables armes technologiques…

Sortie prévue en France le 8 avril 2020.

Ci-dessous, les affiches promotionnelles et donc cette fameuse bande annonce.

