Orne. Des bus, ou pas, ce jeudi ?

Les bus urbains Alto à Alençon circuleront normalement jeudi 5 décembre, malgré la journée de grève contre la réforme des retraites. Les bus urbains circuleront aussi chez Argentan-Bus à Argentan. Dans les deux villes, des retards sont à prévoir si certains bus se retrouvent coincés dans les manifestations.

C'est plus compliqué à Flers, où la ligne 3 de Némus, ainsi que le service de transport à la demande ne seront pas assurés. Autour de Flers : les lignes 20 et 22 ne sont pas assurées. Il n'y aura pas non plus de transport scolaire sur Flers, ni de ligne de bus TER entre Bagnoles-de-l'Orne et Briouze. Solution de repli : l'appli de covoiturage Karos, de Flers'Agglo.