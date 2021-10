Rouen. Marine Clautour représente la Normandie pour Miss France

Le rêve va se concrétiser pour Marine Clautour. La jeune femme de 21 ans, originaire de Rouen, a souvent "regardé avec [sa] maman les élections de Miss France à la télévision", et samedi 14 décembre à Marseille, elle fera partie des 30 prétendantes à la couronne de Miss France 2020 en représentant la Normandie. "C'est après avoir eu mon bac et fait trois ans d'études que j'ai décidé enfin de me lancer", raconte Marine Clautour qui est aujourd'hui étudiante en master Gestion du patrimoine et des assurances, à l'Institut d'administration des entreprises et en alternance à la Matmut.

La beauté féminine

Ce qu'elle apprécie dans le concours : "l'incarnation de la beauté féminine avec des femmes assumées qui portent un message". Marine Clautour compte bien défendre ces valeurs lors de l'élection de Miss France, une élection à laquelle elle "pense tous les jours" depuis qu'elle est devenue Miss Normandie, à la fin septembre, dans l'Orne. "Je vais essayer d'emmener le plus loin possible ma région et qui sait, devenir Miss France !" La jeune femme se dit "assez compétitrice" : "Ça reste un concours, une compétition, si je pouvais aller jusqu'au bout ça serait le mieux, en tout cas je vais tout donner."

La Rouennaise a d'ailleurs entamé une préparation d'un point de vue physique et mental pour être au mieux lors de l'élection : "J'essaye aussi de préparer mes proches parce que ce n'est pas facile pour eux non plus ! Ma mère est très fière de moi et me soutient jusqu'au bout", apprécie Marine Clautour, qui explique avoir une sœur jumelle, elle aussi "très contente".