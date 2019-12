Le Pin-au-Haras. Des véhicules électriques au Pin

Le domaine du Haras du Pin, près d'Argentan, est le site touristique le plus visité dans l'Orne. Mais il fait plus de 1 100 hectares, et des voiturettes et des vélos électriques seront les bienvenus pour que les visiteurs puissent le parcourir !

Ces véhicules, qui étaient en test en 2019, vont devenir pérennes grâce au mécénat, à hauteur de 40 000 euros, de la Société Alis, qui gère l'autoroute A28 Alençon/Rouen. Antoine Tréboz, directeur général d'Alis :

La convention de parrainage a été signée mardi 3 décembre. Concrètement, les visiteurs auront à leur disposition quinze vélos électriques et deux voiturettes de golf, et "on s'adaptera en fonction de l'évolution de la demande", précise Sébastien Leroux, directeur du développement du Haras :

À l'occasion de cette présentation, Christophe de Balorre, président de l'établissement public administratif du Haras du Pin, a annoncé que conformément à ce qui se tramait, l'État vient de confirmer son désengagement progressif du Pin. Les gros travaux en projet seront donc supportés par le département de l'Orne. La région Normandie est toujours en attente de la confirmation officielle de sa participation.

Concernant la mise à disposition des véhicules électriques, "cela participe au renouveau du Haras du Pin", souligne Christophe de Balorre :