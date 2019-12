Manche. Le plein par précaution

Après le signalement de quelques stations de carburants ponctuellement à sec dans le sud-Manche, par peur d'une éventuelle pénurie, les automobilistes sont un peu plus nombreux sur les pistes des stations. En cause, le blocage de quelques dépôts pétroliers en Bretagne et en Pays de la Loire par les professionnels du BTP, en colère contre la suppression annoncée de l'avantage fiscal pour le gazole non routier.

Alors, même si l'on ne craint pas la pénurie, on prend ses précautions, selon ces quelques automobilistes rencontrés en train de faire leur plein à Saint-Lô.

Pour connaître les stations en difficultés d'approvisionnement, un site bien utile, mon-essence.fr