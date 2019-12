Caen. Les multiples raquettes de Jimmy Devaux

Le 12 mai, il inscrivait le troisième point dans l'ultime match de la saison du Caen TTC. Jimmy Devaux, pongiste depuis l'âge de huit ans, signait alors son dernier coup chez les pros, tandis que le club retrouvait l'élite du tennis de table. Aujourd'hui chargé de la promotion du Caen TTC, le natif de Vire pige encore avec l'équipe réserve, mais il a à son arc d'autres cordes… de raquette.

"Un défi personnel"

Mardi 10, il sera sur le grand court de l'Open de tennis, en finale 4e série face à Antoine Morin. "Un défi personnel", affirme le joueur de 33 ans, qui avait aussi pratiqué la petite balle jaune, enfant. "Un jour, on m'a fait jouer avec des balles dégonflées face à un plus petit. J'ai perdu. J'ai juré de ne plus y retourner". Il a repris il y a quelques années, avec ses amis pongistes. Licencié à Biéville-Beuville, Jimmy Devaux avoue s'être peu entraîné pour la finale. "Ça fait rire certains adversaires, d'autres moins… assume-t-il, mais j'ai beaucoup de respect pour ceux qui sont classés 30/1, qui ne parviennent pas à aller au-delà, mais qui sont de vrais passionnés". Il ne redoute pas la pression du Zénith. "En tennis de table, j'ai déjà joué devant 500 voire un millier de spectateurs. Ce sera peut-être plus déstabilisant pour l'adversaire". Ce qu'apporte son profil de pongiste ? "Le placement, l'œil… mais mes gestes sont plus courts". Jimmy Devaux peut aussi compter sur le padel pour s'entraîner. Il pratique depuis bientôt deux ans ce sport venu d'Espagne, mélange de tennis et de squash. Encore un sport individuel. "Ça me plaît. Je gagne tout seul ou je perds tout seul."

Et quand on lui demande si le petit tennisman vexé est toujours un peu en lui… "L'autre jour, j'ai perdu un match, cela m'a énervé pendant 24 heures. Je suis moins mauvais joueur, mais toujours autant compétiteur."