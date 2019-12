Cherbourg-en-Cotentin. Elles proposent du zéro déchet

Noël approche et vous manquez cruellement d'inspiration pour offrir des cadeaux à vos proches ? Pourquoi ne pas acheter des objets qui pourront leur servir pendant des années ? Meubles, accessoires, décoration, sacs, écharpe, bijoux, T-shirts, cosmétiques… Jusqu'au mardi 31 décembre, le collectif de six créatrices Little things propose plusieurs objets, dont une partie "zéro déchet", fabriqués avec des matériaux durables et sans danger pour la santé. L'association s'est installée au sein d'une boutique éphémère dans la galerie commerciale des Eléis de Cherbourg-en-Cotentin. Pascaline Osouf, de Sortosville-en-Beaumont dans la Manche, est l'une des six créatrices de la boutique :

La boutique Little things propose une partie "zéro déchet" sous la marque Inès & moi basée à Couville. - Marthe Rousseau

Des produits faits pour durer

Pour éviter de consommer les mêmes produits d'entretien, Pascaline Osouf a trouvé une solution. Elle fabrique, entre autres des éponges lavables faites pour durer 5 à 10 ans. "Je les fabrique une par une, au crochet avec un fil. Elles ne raient pas et sont lavables jusqu'à 60°C en machine. Vous pouvez tout faire avec : laver votre voiture, vos plaques vitrocéramiques, votre vaisselle, et même vous laver avec, ça sert d'exfoliant pour le corps."

La boutique propose également sous la marque Inès & moi, basée à Couville, des coupes menstruelles, des brosses à dents avec une tête détachable, des lingettes lavables en bambou fabriquées à la main pour remplacer les cotons démaquillants, ou encore des shampoings et savons solides, pour éviter l'emballage en plastique et donc… les déchets.

La boutique éphémère Little things ouvre de 9 h 30 à 20 h, tous les jours sauf le dimanche, et exceptionnellement les dimanches 15 et 22 décembre 2019 aux Eléis de Cherbourg.