Après six matchs de Ligue 2, l'USO Mondeville affiche un bilan éloigné des attentes affichées en début de saison. Face à Reims, l'équipe calvadosienne a de nouveau affiché les manques : "On serait une équipe espoir je dirais que le match est excellent" tance Romain Lhermitte, "seulement, on n'est pas en espoirs et ce qu'on a fait est insuffisant car seule la victoire compte". À Chartres (4e) ce samedi 7 décembre, Les Normandes seraient bien avisées de s'imposer sous peine de voir déjà, la montée s'éloigner.