expo. "La Belle et la Bête" grandeur nature

Les "Hivernales" de Falaise présentent une exposition contée grandeur nature, sur le thème de "La Belle et la Bête", au château de Guillaume Le Conquérant. Musiques, lumières, textes, reconstitutions et effets spéciaux… La ville propose aux amoureux d'histoires de découvrir les chapitres du célèbre conte.

Une exposition-conte ?

Il s'agit de confier à un ou plusieurs artistes en collaboration avec l'équipe du château, l'adaptation d'une histoire au site et de la mettre en scène. De cette version naissent les décors, les ambiances sonores et visuelles, les silhouettes de personnages, les vidéos et les jeux d'ombre qui accompagnent le visiteur dans l'histoire chapitre par chapitre, salle par salle.

Pratique. Visite contée à 15 heures les week-ends, jusqu'au 5 janvier 2020 au château Guillaume Le Conquérant, Falaise. Tél. 02 33 41 61 44.