Break the rules. Cordes et hip-hop, ensemble

Le spectacle Break the rules ! est une nouvelle création de l'Orchestre régional de Normandie qui réunit sur scène des musiciens à cordes et trois danseurs hip-hop : Caesar Souamy, Cault N'Zelo et Elias Bouadla.

Du beatbox et du Bach

De quoi casser les codes, sur un répertoire varié, de Bach à Vivaldi en passant par des morceaux hip-hop, rythmés par le beatboxer Mirsa. Le concert est l'occasion d'évoquer la liberté, l'idée de s'affranchir des frontières et la tolérance. A la baguette pour diriger les musiciens, le jeune chef d'orchestre, artiste "touche-à-tout", Dylan Corlay. Le style des danseurs, lui, s'est forgé au travers de diverses influences, au gré des voyages et des rencontres. Ce spectacle aux confins de plusieurs disciplines leur offre une expérience inédite.

Pratique. Samedi 7 décembre, La Renaissance à Mondeville à 20h30. Tarif : de 8 € à 14 €.