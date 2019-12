Caen. ACDC, Led Zep', Muse... ou presque

Vous rêvez de voir ACDC ou Led Zeppelin à Caen ? C'est désormais possible, grâce aux tributes, ces formations spécialisées dans les reprises de groupes mythiques.

Une tendance

"Le concept permet de revivre les grands concerts des années 70-80 voire 90 au travers de groupes de légende, qui n'existent plus ou ne viendront jamais se produire ici", détaille Thomas Delannet, organisateur du Caen Tribute Fest au Cargö, samedi 7 décembre. Le phénomène est grandissant, "et ce n'est que le début, ces répertoires sont tellement incontournables qu'ils continueront à être interprétés sur scène même si les groupes originaux disparaissent", poursuit le leader de The Jack, spécialiste d'ACDC. On pourra aussi applaudir Give it away (Red Hot Chili Peppers), Zep Set (Led Zeppelin) et Muse Project (Muse).

Pratique. Samedi 7 décembre à 20 h 30 au Cargö. 30 € sur place