Centre Manche : recherche en mer

Peu avant 17h30, un témoin a en effet signalé au CROSS Jobourg une voile de kitesurf à la dérive entre la pointe d'Agon et la balise du Ronquet.



Le CROSS a donc immédiatement déclenché un dispositif aérien et maritime de recherche à Hauteville sur mer.



Des patrouilles terrestres de la gendarmerie et de la SNSM ont également été déployées sur le littoral.



Les recherches ont été stoppées à 20h15 faute d'éléments nouveaux. Aucune disparition inquiétante n'a pas ailleurs été signalée.



