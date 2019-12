Caen. Un Youtubeur à la rescousse des notaires pour susciter des vocations

Le président de la chambre des notaires de la cour d'appel de Caen le déplore : "Le métier a une image un peu poussiéreuse, alors que nous avons un besoin urgent de collaborateurs. C'est d'autant plus difficile à mesure que l'on s'éloigne des grandes villes." Jacques Desvages et son équipe ont fait appel à un pro des réseaux sociaux pour tenter de susciter des vocations.

"Trouver le candidat

qui s'ignore"

Le Youtubeur Géry Bertrande s'est invité dans les offices en octobre 2019 pour découvrir les différentes facettes de la profession et emporter les internautes avec lui. Dans des vidéos de trois à cinq minutes, diffusées régulièrement sur sa chaîne internet, Je viens bosser chez vous, jusqu'en mars 2020, il part à la rencontre des notaires des villes et des champs, à Caen mais aussi à Briouze et à la Ferté-Macé (Orne) ou à Marigny-le-Lozon (Manche).

"Je change de métier tous les jours. Je suis donc allé voir un clerc de notaire, une formaliste - qui s'occupe de toutes les formalités administratives - un négociateur immobilier, etc.", raconte cet habitant de Rennes, déjà passé ces derniers mois par Isigny-Sainte-Mère ou Filt, avec sa caméra et son micro. "Je ne suis pas un recruteur. Je ne promets pas aux entreprises qu'ils auront une pluie de CV grâce aux vidéos. L'idée, c'est plutôt d'interpeller le candidat qui s'ignore."

Pour ce journaliste de formation, "la vidéo permet de montrer un cadre de travail, une ambiance, à l'heure où beaucoup de recruteurs parlent de savoir être". Les réseaux sociaux deviennent incontournables. "C'est une vraie tendance que je constate : aujourd'hui, on peut montrer l'entreprise, sans trahir les secrets industriels. Et dégager une image fidèle, réelle."

Formation rapide

Chez les notaires du Calvados, de la Manche et de l'Orne, une quarantaine d'offres d'emploi sont à pourvoir en permanence. "On fait face à une recrudescence d'activité et au 'papy boom' qui entraîne des départs à la retraite", souligne Jacques Desvages. Rédacteurs, secrétaires juridiques, comptables… "Les titulaires d'un bac +2, comme un BTS, ont déjà des bases. Elles peuvent s'avérer très utiles, associées à une formation technique sur le métier", indique Thomas Le Borgne, notaire chargé de la formation au sein de la chambre. Les candidats intéressés qui seront sélectionnés pourront bénéficier d'une formation en partenariat avec Pôle Emploi. "Ils suivront seize jours de formation à Caen et quatorze de formation à distance", conclut le notaire.

Informations au 02 31 85 44 62