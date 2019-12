Caen. Internet : le nouveau presbytère !

Internet a bouleversé notre société et notre quotidien. L'Église n'a pas échappé à cette révolution qui a eu des conséquences sur le ministère même des prêtres. Ce n'est pas sans surprise qu'ils ont constaté que le web et ses réseaux étaient devenus comme la porte du presbytère, à laquelle beaucoup de jeunes et de moins jeunes viennent frapper pour parler. Porte d'autant plus facile d'accès qu'on s'y rend sans aucun déplacement, au moyen d'un simple clic, à toute heure et en tout lieu, sans même décliner son identité. Internet utilise pourtant une vieille ficelle : la rumeur ou buzz, lointain descendant du plus vieux média du monde qu'est le bouche-à-oreille, une technique de communication que Jésus lui-même utilise dans l'Évangile pour se faire connaître.

