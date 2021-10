Œuvre. Une fresque murale pour le CHU

Jeudi 28 novembre, l'artiste Olivier Nottellet a présenté son œuvre Le Fond de l'air à l'hôpital Charles Nicolle de Rouen. Le peintre lyonnais s'était "montré assez convaincant", a rappelé Véronique Desjardins, directrice générale du CHU de Rouen, pour remporter l'appel à projet lancé en partenariat avec le ministère de la Culture et de la Communication.

Le montant de l'œuvre s'élève à 100 000 euros. Commandée dans le cadre du programme national culture et santé, elle est destinée à rendre le hall de l'hôpital plus apaisant et accueillant. Chaque jour, 4 000 personnes empruntent cette place centrale, récemment réaménagée. Peinte en jaune et noir sur fond blanc, cette fresque murale répond à la luminosité du bâtiment. Elle est composée de formes géométriques qui représentent "le rapport à nos humeurs, à nos changements" a expliqué son auteur. Un banc sera installé en face du mur.