Val-de-la-Haye. Céline Cavé fabrique des chapeaux et de la joie

Personne ne la fera changer d'idée. À 47 ans, bien installée dans son atelier du Val-de-la-Haye, Céline Cavé est convaincue de faire "le meilleur job du monde". Tous les jours, au rythme de son inspiration et de ses envies, elle donne vie à des chapeaux qu'elle veut "colorés, légers, aériens".

Perfectionniste assumée, la modiste a toujours été fascinée par les coiffes. "Quand j'étais gamine, je faisais déjà des chapeaux pour ma maman", se souvient-elle. Après un détour par des études de psychologie et les ressources humaines, son arrivée en Normandie a été le déclic pour reprendre ses créations destinées aux mariages ou à la haute couture. De cette première carrière, Céline Cavé a conservé un goût prononcé pour le contact : "Je suis juste une amoureuse des gens et de leur histoire." De son œil expert, elle scrute les démarches, les coiffures et les éclats dans les regards pour imaginer le couvre-chef parfait. Alors sa meilleure récompense, c'est quand elle voit du bonheur sur les visages. Surtout quand les clientes découvrent pour la première fois un chapeau pour lequel la créatrice a carte blanche, ses défis préférés. "Il y a beaucoup de joie, on pleure ici", assure-t-elle avec le sourire.

Passionnée et passionnante, Céline vit, respire et rêve même chapeau. Jusqu'à se réveiller la nuit avec de nouvelles idées à mettre en forme. Sa seule faiblesse ? "Je déteste le dessin, je fais tout directement à la main. Je suis une tripoteuse de matière !"