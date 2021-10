Football. QRM arrache le nul contre Béziers

Le match

Motivés à l'idée de prendre les trois points pour sortir de la zone rouge, les Rouges et Jaunes démarrent bien le match en ouvrant la marque à la 25è minute, sur un centre de Moussa Guel repris de la tête par Alexis Araujo (1-0). Rentrés à la mi-temps sur ce score de 1-0, les joueurs de Manu Da Costa voyaient leur adversaire du jour revenir à la marque à la 58e minute par Mickael Tacalfred et, pire, prendre l'avantage à la 68e minute par El Hamzaoui (2-1). Malgré une expulsion à la 84e minute du buteur du jour Alexis Araujo pour un second carton jaune, les Normands parvenaient à égaliser par Gaétan Laura sur un pénalty dans les arrêts de jeu de la partie.

💬 "Nous sommes allés chercher l'égalisation avec nos valeurs, avec le cœur. Il y a eu pas mal de scénarios contre nous ce soir mais on ne s'est pas laissé abattre."

🔗 https://t.co/HqjtUeewA4 pic.twitter.com/GkQSvDY8sv — QRM (@QRM) November 30, 2019

Prochain rendez-vous

Toujours 15e au classement, Quevilly Rouen Métropole disputera le 8e tour de la Coupe de France à Prix-les-Mezières, le samedi 7 décembre 2019 à 13h30.