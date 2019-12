Football (Ligue 2). Malik Tchokounté sauve Caen à Guingamp

Le match.

Après un quart d'heure initial seulement marqué d'une très grosse occasion d'Oniangue sauvée sur sa ligne par Mellot (13e) entre deux formations défensivement trop permissives et à la recherche de solidité.La prudence est de mise et permet aux blocs défensifs de prendre le dessus rapidement sur les attaques, le temps file sans occasion. Il faut attendre la demi heure pour voir une combinaison bretonne aboutir à un centre vers N'Gbakoto qui bat Riou d'une tête (35e). Caen mené, tente de réagir dans la foulée mais Deminguet, Zady-Sery et Jeannot ne trouve pas le chemin du but (39e). Le miroir d'un Caen trop pauvre et mené logiquement à mi-parcours. Et l'affaire ne s'arrange pas au retour des vestiaire. Caen manque d'allant. C'est même Guingamp qui marque un second but mais M.Baert le refuse pour une position illicite de Bussman (56e). Caen est au bord de la rupture et ne trouve aucune solution probante, si ce n'est Jeannot qui trouve enfin une position de tir (67e). Le temps passe et quand bien même ils mettent un peu plus d'intensité dans leurs développements, les Normands ne sont toujours pas dangereux pour Guivarch et sa défense... jusqu'à ce que Pi envoie Tchokounté battre Guivarch et égaliser (79e). La tension est à son comble dans une fin de rencontre qui voit Caen jouer en supériorité numérique et M'Bengue lui, voit son coup franc sorti par Guivarch en guise d'ultime situation (90e).

Les buts.

35e : Du côté droit, Mellot centre et trouve la tête de N'Gbakoto. De dernier prend le meilleur de la tête sur Rivierez et ne laisse aucune chance à Riou.

Guingamp : 1 Caen : 0

79e : Ballon cafouillé qui revient sur Pi. Ce dernier trouve la passe vers Tchokounté qui dribble son adversaire et bat Guivarch d'un tir croisé.

Guingamp : 1- Caen : 1

La réaction.

Jessy Deminguet (SM Caen) : "On s'est fait troué plusieurs fois dans une première période peu construite. En seconde période; on revient avce de meilleures intentions et on peut être satisfaits du point pris".

La fiche.

Mi-temps : 1-0, Arbitre : M.Baert ; Spectateurs : 8500, Avertissements : Guingamp : Valdivia (37e) , Caen : Weber (43e), Exclusion : Guingamp : N'Gbakoto (79e)

GUINGAMP : Guivarch', Bussman, Niakaté, Mellot, Phirig (cap), Valdivia, N'Gbakoto, M'Changama, Pierrot, Rodelin, entr : Sylvain Didot

CAEN : Riou, Vandermersch, Weber, Rivierez, M'Bengue, ,Deminguet, Oniangue, Gonçalves (cap), Armougom (Gioacchini 58e), Zady-Sery (Pi 46e), Jeannot (Tchokounté 73e), entr : Pascal Dupraz

Buts : Guingamp : N'Gbakoto (35e), Caen : Tchokounté (79e)