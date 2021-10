Football (Ligue 2) . Un petit but et trois gros points pour Caen face à Nancy 

Le match.

Tancés par un Pascal Dupraz mécontent à Guingamp, les Normands tente de trouver grâce aux yeux du public en affichant d'entrée quelques belles combinaisons. M'Bengue est le Malherbiste le plus incisif sur le côté gauche mais ses deux premiers centres voient Gioacchini ne pas transformer le travail (8e, 12e). Deux situations qui font peur aux Nancéens et ces derniers, déjà peu enclins à sortir de leur camp, ne font désormais que défendre et tenter leur chance sur phases arrêtée. C'est d'ailleurs sur un second ballon après un coup franc que Seka expédie un missile sur lequel Riou parade (40e). Gioacchini se crée néanmoins la dernière situation mais encore une fois, le jeune attaquant ne transforme pas le centre de M'Bengue (42e).

La passe lumineuse de Deminguet

La seconde période n'apporte rien de nouveau dans son entame. Caen est toujours incapable de trouver des enchaînements corrects et Nancy défend. C'est alors que Deminguet sort LE geste du match. Un festival et une passe parfaite qui envoie Gioacchini ouvrir le score (1-0 ; 59e). Un but qui oblige l'ASNL à se découvrir et Caen peut alors placer quelques banderilles, comme celle de Deminguet tout proche du break (77e) et Oniangue qui ne cadre pas (79e). La tension monte dans les dix dernières minutes et Caen s'emploie à tenir le ballon loin de son but. Jusqu'à un coup de sifflet final qui libère tout d'Ornano. Mission accomplie.

Le but.

59e : En entrée de surface de réparation, Deminguet joue une petite parfaite entre trois défenseurs et trouve Gioacchini qui glisse le cuir entre les jambes de Valette et ouvre la marque.

Caen : 1- Nancy : 0

La fiche.

Mi-temps : 0-0 , Arbitre : M.Hamel, Spectateurs : 8792 ; Avertissements : Caen : Goncalves (28e), Gioacchini (35e) , Nancy : Dembelé (41e), El Kaoutari (64e)

CAEN : Riou, Yago, Rivierez, Weber, M'Bengue, Oniangue, Gonçalves (cap), Deminguet, Pi (Armougom 77e), Zady-Sery (N'Sona 89e), Gioacchini (Jeannot 67e), entr : Pascal Dupraz

NANCY : Valette, Karamoko (Nery 46e), El Kaoutari, Seka, Lybohy (Bertrand 46e), Ciss, Akichi, Rocha (NDoh 74e), Bassi, Cissokho, Dembélé, entr : Jean-Louis Garcia

But : Caen : Gioacchini (59e)