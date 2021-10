Normandie-Maine. Géoparc mondial : le dossier est à l'Unesco

Le Parc naturel régional Normandie-Maine, qui est à cheval sur les quatre départements de l'Orne (siège du Parc à Carrouges), la Manche, la Mayenne et la Sarthe, vient d'envoyer à l'Unesco son dossier de candidature au label Géoparc mondial. Il en existe 147 dans le monde.

Créé le 23 octobre 1975, le Parc Normandie-Maine couvre un territoire de près de 260 000 hectares, sur 164 communes des régions Normandie et Pays-de-la-Loire. Notamment sur les massifs culminants de l'ouest. Du Mont des Avaloirs à la Fosse Arthour, des Alpes-Mancelles aux cascades de Mortain et au pierrier de Bagnoles-de-l'Orne, c'est une succession d'escarpements rocheux, et d'à pics.

Le label Géoparc mondial de l'Unesco valoriserait la qualité des sites et paysages et donnerait davantage de visibilité, notamment touristique, au Parc Normandie-Maine. Après l'envoi le vendredi 22 novembre de cette candidature, la première étape à franchir à l'hiver 2019-2020 sera une analyse du patrimoine géologique du Parc, par des experts de l'Union internationale des sciences géologiques, qui regroupe des scientifiques de 120 pays.