Caen. Trois cents personnes dans les rues contre le Black friday

Ils étaient plus de 300 à s'être réunis dès 13 h 30 place de la République à Caen, ce vendredi 29 novembre. Ces collégiens, lycéens et étudiants ont organisé un Block friday contre le Black friday, ce marathon de la consommation permettant d'acheter des articles à prix réduit.

"On boycotte ces soldes"

Le Black friday a été lancé aujourd'hui, le même jour que la quatrième grève mondiale pour le climat. Coïncidence ? Pas tellement, pour Kenza, élève de terminale au lycée Malherbe. "L'industrie du textile est la deuxième la plus polluante du monde après le pétrole", explique-t-elle, avant que son camarade, Mathéo n'ajoute : "Le black friday est un jour de sur-production et de sur-consommation. Quand on achète un vêtement, on ne sait pas que 0,6 % revient à la personne qui l'a créé."

Écoutez Kenza et Mathéo :

Les manifestants empruntent la rue Georges Lebret et se dirigent vers la place du théâtre de #Caen pic.twitter.com/1icuqboOGI — Tendance Ouest 14 (@tendanceouest14) November 29, 2019

Les jeunes ont quitté la place de la République peu après 14 h, pour rejoindre la rue Georges-Lebret, le boulevard Maréchal-Leclerc ainsi que les fossés Saint-Julien. Vers 15 h 30, ils sont entrés dans le centre Paul Doumer. Derrière des banderoles qui faisaient référence à Greta Thunberg, on pouvait lire plusieurs slogans "Cette année on a pécho plus de degrés que de gens" ou encore "Sauvez les bonhommes de neige".