Le Havre. Chien tué à coup de pied : l'adolescente a tout inventé

L'affaire avait ému tant l'histoire racontée était violente. Mais après enquête et analyse de la vidéosurveillance, les policiers du Havre se sont rendu compte que l'adolescente mentait. En fait, son chien s'est enfui et s'est fait percuter par une voiture. En ramendant l'animal chez elle et par crainte de la réaction de sa mère, l'adolescente a préféré inventer une histoire. Elle passera devant la justice le 12 février 2020 pour dénonciation d'un délit imaginaire.