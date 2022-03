Estanguet déjà couronné en 2000 à Sidney et en 2004 à Athènes, a devancé l'Allemand Sideris Tasiadis de 1"03 et le Slovaque Michal Martikan de 1"25. Il s'impose finalement en 97"06 et décroche son 3e titre olympique. Une première dans l'histoire du sport français.

Photo : AFP