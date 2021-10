Musique. Pink annonce une pause dans sa carrière

Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'à 40 ans la chanteuse Pink a déjà une carrière bien remplie. De très nombreux hits à son actif, parmi lesquels : Get the party started, Don't let me get me, Just like a pill, Family portrait, Stupid girls, Who knew, So what, Try, Just give me a reason, What about us…

Plus de 90 millions de disques vendus dans le monde, dont trois millions rien que pour Beautiful trauma, sorti en 2017. S'ensuit presque aussitôt un autre album à la surprise générale Hurts 2B human, contenant les singles Walk me home ou Can we pretend, qui prend lui aussi le chemin du succès.

Côte scène, là non plus elle n'a pas chômé, enchaînant avec succès les tournées et les dates, elle vient d'ailleurs de terminer le Beautiful trauma world tour, après 159 concerts et près de 400 millions de dollars de recettes, soit la tournée féminine la plus rentable de la décennie !

Un an pour son mari et ses enfants

Il est temps pour l'artiste de faire une pause dans sa carrière, elle souhaite prendre un an pour se consacrer à son mari et à ses enfants.

Ainsi, elle a déclaré à Entertainment Tonight : "On a passé deux ans et demi à faire de la musique, Willow (sa fille) est retournée à l'école désormais. Jameson (son fils de deux ans) va entrer à la maternelle bientôt. Ce sera un peu l'année de la famille", a poursuivi l'artiste, qui fêtera également ses 14 ans de mariage avec son mari Carey Hart en janvier 2020 : "Il mérite un trophée, il me soutient énormément. Il me suit partout dans le monde et maintenant c'est son tour."