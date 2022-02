Moulinex : les banques accusées

Le parquet de Nanterre vient de demander la mise en examen des responsables de la Société Générale et du Crédit Lyonnais. Les deux banques sont soupçonnées d'avoir continué à apporter un soutien financier considérable à Moulinex alors même que la faillite du groupe ne faisait plus aucun doute.



Moulinex a déposé le bilan en 2001 causant la fermeture des sites de Cormelles-le-Royal, Falaise et Bayeux.



