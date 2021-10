Normandie. Le Rouennais Valentin Duval est décédé au Mali

Treize militaires français sont morts, lundi 25 novembre 2019, dans la collision entre deux hélicoptères au Mali. "Cette terrible nouvelle endeuille nos armées, la communauté de défense et la France tout entière", a réagi dans un communiqué, mardi 26 novembre, la ministre des Armées, Florence Parly.

Un jeune Rouennais de 24 ans

L'Armée de Terre a publié les visages et les biographies des 13 militaires. Parmi eux, le maréchal des logis Valentin Duval qui appartenait au quatrième régiment de chasseurs de Gap (Hautes-Alpes) et originaire de Rouen (Seine-Maritime). Le jeune homme, né le 8 février 1995, était âgé de 24 ans. Il était célibataire et sans enfant.

Valentin Duval a "accompli toute sa carrière au sein du quatrième régiment de chasseurs", précise l'Armée de Terre dans son communiqué. C'est le 6 mai 2014 qu'il souscrit un contrat d'engagement avec l'armée, où il "se distingue par sa rigueur et son très bon état d'esprit".

Quelques mois plus tard, le 7 novembre 2014, Valentin Duval est élevé à la distinction de première classe puis il est promu caporal le 1er décembre 2016. "Employé en tant qu'opérateur réseaux mobiles, il réussit tous ses stages en terminant major de sa promotion", poursuit l'Armée de Terre.

Un "grand professionnalisme"

C'est le 11 décembre 2017 que Valentin Duval est nommé maréchal des logis et intègre l'École des sous-officiers de Saint-Maixent par la voie semi-directe. "Son grand professionnalisme, sa motivation pour le métier des armes et son amour pour la montagne lui permettent de réussir et d'intégrer le groupement commando montagne du quatrième régiment de chasseurs", complète le communiqué de l'Armée de Terre.

Le maréchal des logis Valentin DUVAL du #4RCh est mort pour la France dans l'accomplissement de sa mission au sein de l'opération #Barkhane. Âgé de 24 ans, célibataire. L'@armeedeterre adresse à sa famille et à ses proches ses plus sincères condoléances. pic.twitter.com/VBRfW8aWzk — Armée de Terre (@armeedeterre) November 26, 2019

Il s'agissait de sa troisième mission au Mali après deux autres effectuées de mai à octobre 2016, puis de juin à septembre 2017, en qualité de technicien graphiste. Valentin Duval était engagé dans l'opération Barkhane depuis le 26 septembre 2019 en qualité de chef de cellule radio.