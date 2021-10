Le Havre. Changement de lieu pour la conférence sur les écrans

Pour des raisons météo, la conférence du docteur Anne-Lise Ducanda, qui interroge la place de plus en plus importante des écrans dans la vie des enfants, organisée dans le cadre de la semaine de la parentalité au Havre (Seine-Maritime), change de lieu. Elle se déroulera mercredi 27 novembre 2019, à 19 heures au Petit Théâtre (28 rue Général-Sarail) et non pas au Magic Mirrors comme prévu initialement.