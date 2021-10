Alençon. Campagne d'hiver des Restos du cœur

Aux Restos du cœur de l'Orne, on dénombre un entrepôt départemental à Alençon, les Jardins des Restos à Saint-Germain-du-Corbéis, et sept centres de distribution qui sont situés à Alençon, Flers, Argentan, L'Aigle, La Ferté-Macé, Gacé et Mortagne/Saint-Langis. Ces centres sont animés par 386 bénévoles.

Si l'augmentation de la fréquentation des Restos est d'environ 10 % au niveau national, elle atteint 13 % dans l'Orne, où sévit beaucoup de précarité, notamment avec + 25 % de bébés à nourrir dans des familles monoparentales, mais aussi une augmentation des migrants, qui sont en attente de leurs papiers.

Durant l'hiver 2018/2019 et durant l'été 2019, les Restos du cœur de l'Orne ont distribué plus de 680 000 repas. L'association départementale est à la recherche de bénévoles pour son entrepôt, de secrétaires… mais aussi d'un président !