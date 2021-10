Après leur exploit majuscule en Coupe de France face à Cesson-Rennes, les joueurs du Caen Handball espéraient surfer un minimum sur une dynamique positive : c'est manqué. Lors du match suivant à Sarrebourg, les Caennais sont retombés dans certains de leurs travers.

"Rien n'est acquis"

"On prend 17 buts avant la pause, ça faisait un moment que ça ne nous était pas arrivé, pestait Roch Bedos. On pêche défensivement en première période et offensivement en deuxième. À l'extérieur, dans un climat hostile, c'est difficile d'exister". Vu le début de saison difficile, il faudra ainsi relever la tête dès ce dimanche 1er décembre (16h) contre une équipe amiénoise qui végète dans les mêmes eaux au classement. "Rien n'est acquis conclut Roch Bedos. C'est un véritable coup d'arrêt mais on ne va pas tout remettre en question." Et surtout pas la bonne forme de l'équipe à domicile.