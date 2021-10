Mali : treize militaires français tués dans un accident d'hélicoptères

Treize militaires français ont été tués au Mali lundi 25 novembre 2019 dans l'accident de leurs deux hélicoptères. L'information a été confirmée par l'Elysée dans un communiqué, mardi 26 novembre 2019.

Le drame s'est produit lors d'une opération de combat contre des djihadistes.

Six officiers, six sous-officiers et un caporal-chef ont perdu la vie.

Le Président de la République exprime son "soutien le plus total à leurs camarades de l'armée de terre et des armées françaises. Il tient à saluer le courage des militaires français engagés au Sahel et leur détermination à poursuivre leur mission. Il les assure de son entière confiance."