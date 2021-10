Rugby- Fédérale 3. Ces Stadistes sont costauds

Il y a des matchs qui font basculer des saisons, celui remporté par le Stade Caennais le week-end dernier à Cergy-Pontoise pourrait faire partie de ceux-là : "les équipes avaient à cœur de proposer du jeu et on a chacun eu des temps forts et des passages à vide" commente Benjamin Thorel avant de détailler : "pour le coup on commence très bien le match et puis on se relâche, on ne s'engage pas assez et on n'est pas assez sérieux, ce qui leur permet de revenir dans le match et même prendre l'avantage alors qu'ils étaient en infériorité numérique".

Solide 4e place

La réaction, il faudra l'attendre en fin de seconde période : "on finit par marquer par deux fois en fin de match et paradoxalement cette fois, c'est nous qui sommes en infériorité numérique". De quoi non seulement bonifier les comptes autant que les têtes avec ce succès 29-28 qui permet de solidifier la quatrième place, avant une semaine de repos.