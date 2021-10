Cadeaux. Tom vous offre votre calendrier de l'avent Harry Potter

Ce lundi 25 novembre 2019, une nouvelle enquête démarre sur la radio normande Tendance Ouest. Chaque matin, du lundi au vendredi, jouez avec Tom pour tenter de mettre un nom sur la ville mystère. En écoutant l'antenne entre 9 h et 13 h dans Cherchez, trouvez, gagnez, des indices vous seront donnés pour vous aider dans vos recherches. Vous pourrez, après tirage au sort, passer à l'antenne, poser votre question et proposer votre ville.

À quelques semaines du passage du Père-Noël, Tendance Ouest vous offre une part de magie puisqu'un calendrier de l'avent est en jeu, et pas n'importe lequel, celui d'Harry Potter (d'une valeur de 50 €). Il est composé de 24 figurines Funko Pop des héros de la saga du célèbre sorcier.

À cela s'ajoute la compilation Hits de l'Automne 2019 avec trois CD et 60 titres pour danser et retrouver tous les hits des artistes que vous aimez comme Angèle, Lil Nas X, Camila Cabello et Shawn Mendes, Dadju, Calvin Harris ou encore Jenifer.

Pour jouer, inscrivez-vous par SMS en envoyant le mot-clé TOM au 7 11 12 (2 x 65 cts + coût SMS).