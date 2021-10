Le Havre. Rénover le centre reconstruit

Le Havre Seine Métropole (Seine-Maritime) aide les propriétaires du centre reconstruit à rénover leur bien. Les travaux peuvent concerner l'accessibilité (comme l'installation ou la maintenance d'un ascenseur), le ravalement des façades ou encore l'isolation (par les toits ou les murs intérieurs). L'accompagnement se fait à la fois sur les aspects techniques (il faut souvent entre trois et quatre ans entre l'idée de départ et la réalisation de travaux) et financiers.

Rénovation en cours sur un immeuble de l'atelier Perret. - Gilles Anthoine

Conserver le patrimoine

La métropole (depuis 2016) et la région Normandie (depuis 2018) ont débloqué 2,6 millions d'euros. Fin novembre 2019, 26 copropriétés ont déjà déposé un dossier. Les aides financières permettent de gagner en qualité sur des travaux que les propriétaires devaient de toute façon réaliser. Elles ne sont pas exclusivement réservées aux immeubles Perret mais bien à l'ensemble des immeubles et des maisons du centre reconstruit du Havre.

Florent Saint-Martin, vice-président de La Havre Seine Métropole en charge de l'urbanisme.

Il s'agit de soutenir les habitants pour que le patrimoine soit conservé et que les logements restent aux normes actuelles. Pour simplifier les démarches, un guichet unique (gratuit et indépendant) de la rénovation à l'échelle de la communauté urbaine a été créé : la plateforme de la rénovation.

Contactez la plateforme de la rénovation au 02 35 22 25 20.