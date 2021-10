Ifs. A Ifs, le numérique pour former à l'usine du futur

À Ifs, le plateau technique maintenance et production industrielle de l'Agence pour la formation professionnelle des adultes (Afpa) s'enrichit avec de nouvelles machines, inaugurées vendredi 15 novembre. "L'objectif est de former des conducteurs de ligne ou techniciens de maintenance, destinés à travailler en particulier dans le secteur agro-alimentaire, pour lequel il y a une forte demande de main-d'œuvre, ou l'éolien, avec pas mal de projets à venir" indique Didier Curty, manager de formation. Les nouveaux outils sont équipés des dernières technologies, comme le RFID, c'est-à-dire l'identification sans contact. Ils sont aussi munis de la réalité virtuelle. L'opérateur porte des lunettes numériques pour s'entraîner à conduire la machine. "Il y a également de la réalité augmentée, quand on vient superposer avec une tablette numérique des informations sur le mode opératoire, de la documentation machine, des plans, etc." poursuit Didier Curty.

Des machines mobiles

Ces outils ont aussi pour objectif de rendre plus attractifs les métiers de l'industrie, qui font face à un fort besoin de main-d'œuvre pour développer de nouveaux marchés, conjugué aux départs à la retraite. "Ce sont des métiers où l'on est en tension, avec des offres d'emploi sur le bassin de Caen mais aussi Bayeux ou le Cotentin. Ces machines sont d'ailleurs mobiles pour déplacer l'outil de formation à la demande des entreprises" poursuit Didier Curty. Preuve de ces besoins, la moitié des stagiaires de l'actuelle promotion de technicien supérieur de maintenance éolienne a déjà signé un contrat.