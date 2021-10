Bayeux. Condamnés pour trafic de drogue

Jeudi 21 novembre 2019, trois trentenaires impliqués dans un vaste trafic d'héroïne et cocaïne dans la région de Bayeux comparaissaient devant le tribunal correctionnel de Caen. Tout commence en juin 2018 lorsque les gendarmes de Courseulles détectent un trafic sur la commune de Port en Bessin. L'enquête les fait remonter jusqu'à Bayeux où ils identifient, notamment au moyen d'écoutes téléphoniques, les protagonistes. Les revendeurs, deux frères de 35 et 31 ans, toxicomanes de longue date et dealers à la suite. Le fournisseur, un homme âgé de 34 ans, les approvisionne de façon hebdomadaire à hauteur de 50g.

Il s'en va avant le

jugement

Les deux frères reconnaissent les faits : "depuis 2016, j'ai été en contact avec Omar (le nom qu'ils donnent à leur fournisseur, ne connaissant pas sa véritable identité) d'abord pour ma consommation personnelle et ensuite pour vendre pour payer ma consommation" déclare le premier. Son frère ajoute que c'était "Omar" qui le fournissait les trois quarts du temps et qu'il avait une douzaine de clients. De son côté le fournisseur dit n'avoir effectué que quelques livraisons aux frères et seulement en tant que coursier. Selon son avocat, il est improbable qu'il ait pu effectuer certaines livraisons à Bayeux en semaine. "Il travaille à Paris, j'en fournis les preuves". Son avocat prévient le tribunal : "je lui ai dit de partir de Caen avant le délibéré. Toute sa famille est à Rouen. Il ne pouvait pas être question qu'il soit incarcéré aujourd'hui à Caen sans grande chance d'être transféré à Rouen". À l'issue de la délibération, le fournisseur n'était pas là pour entendre sa peine : 3 ans d'emprisonnement ferme avec mandat de dépôt, assorti de 2000 euros d'amende. Les deux frères ont été condamnés à 2 ans de prison dont un avec sursis et mise à l'épreuve de 2 ans.