Caen. Do you speak english ? Un master 100% en anglais

Américains, Colombiens, Libanais, Chinois, Marocains, Français… Les élèves de l'IAE Caen arrivent des quatre coins du monde et se destinent à travailler sur toute la planète. Pour compléter son Master 2 franco-américain, l'école de management de l'université de Caen a lancé en septembre 2019 un Master 1 entièrement en langue anglaise.

Des professeurs américains

"Jusqu'ici, les étudiants suivaient un premier semestre à Caen en français et un second semestre à l'étranger. Désormais, leur premier semestre est tout en anglais," note Eve Hilairet, chargée des échanges internationaux. Comptabilité, finance, marketing, droit international, analyse de données, qualité production et logistique… Autant de matières qui sont enseignées dans la langue de Shakespeare. "70 % des professeurs sont américains, issus de Business School ou d'universités américaines", poursuit la responsable. "Être dans un contexte international comme celui-ci, cela permet de garder notre anglais que l'on a pratiqué à l'étranger", approuve Adélia Evandre, étudiante en Master 2. "Les cours sont donnés par des anglophones de naissance. C'est important pour apprendre le vocabulaire, très spécifique", ajoute son camarade, Zachary Pardo. Pour intégrer ce Master, il faut obtenir au moins 79 au TOEFL, test international de langue anglaise. Les étudiants peuvent être issus de Licences de droit, langues étrangères appliquées, sciences économiques et sociales, d'écoles de commerce, d'IUT, etc.

iae.unicaen.fr