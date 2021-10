Football. QRM poursuit sa bonne série

Quevilly Rouen Métropole et le GFC Ajaccio ont fait match nul, vendredi 22 novembre, sur le score de 0-0 lors de la 14e journée de National. Réduits à dix après un quart d'heure de jeu avec l'expulsion de Prince Mendy, les Rouges et Jaunes n'ont pourtant pas baissé les bras dans cette partie de la rencontre. Si QRM tient bon, le Gazélec Ajaccio a failli prendre le dessus en deuxième période avec un but de la tête de Rodéric Filippi qui est refusé pour cause de hors-jeu. Les joueurs de QRM repartent de l'avant et se dégagent même quelques occasions au moment où les deux équipes se retrouvent à égalité après l'expulsion dans le camp des Corses de Virgile Piechocki à la 73e minute. Un second joueur ajaccien sera expulsé sur décision de l'arbitre en toute fin de rencontre : David Pollet pour une faute sur le Normand Valère Pollet. Si les Seinomarins n'ont pris qu'un point lors de cette rencontre, ils s'en sont bien tirés face à une équipe reléguée de Ligue 2.

Nouveau match

à enjeu

Toujours en 15e position, les joueurs de Manu Da Costa recevront l'équipe de Béziers au stade Robert-Diochon, vendredi 29 novembre. Cette rencontre contre Béziers sonne comme un nouveau match à enjeu entre mal classé puisque le futur adversaire de QRM occupe la 13e place au classement avec seulement un point de plus. Mais ces derniers viennent d'être battus lourdement à domicile contre Lyon-Duchère sur le score de 4-1. Les joueurs de Manu Da Costa ont ainsi toutes leurs chances à domicile puisque les joueurs de Béziers n'ont jamais réussi à s'imposer loin de leur base depuis de début de la saison.