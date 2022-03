JO de Londres : Deezer dévoile la playlist des athlètes français

Deezer et le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) dévoilent en exclusivité, vendredi 27 juillet, les titres qui vont accompagner durant toute la compétition les membres de l'équipe de France Olympique.

Les athlètes partagent avec les internautes les titres qui vont les accompagner durant toute la compétition à Londres.

Pour tous les goûts

Les titres sélectionnés par les champions français varient forcément d'un caractère à l'autre. Si Laura Flessel recommande Sean Paul ou Admiral T, Camille Lacourt est davantage tourné vers IAM, Disiz la peste et même Johnny Hallyday. Ladji Doucouré plébiscite Jay Z/ Kanye West et DMX tandis que Boris Diaw passe sans problème de Bob Marley à Selah Sue en passant par les Rolling Stones. Lucie Decosse écoutera quant à elle Rihanna, Marc Anthony et Sexion d'Assaut.

Au total, plus d'une trentaine d'athlètes se sont prêtés au jeu et partagent sur Deezer leur playlist.

Découvrir la playlist des champions sur Deezer : www.deezer.com