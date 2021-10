Ouistreham. Retrouvé en mer en arrêt cardio-respiratoire, un octogénaire perd la vie

Vers 22 h 17, dimanche 24 novembre, le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) Jobourg a été alerté pour une suspicion d'homme à la mer dans le secteur de Ouistreham. Ses proches, après avoir retrouvé ses vêtements sur la plage, ont donné l'alerte signalant l'homme de 89 ans comme étant dépressif. Dans les cinq minutes qui suivent, le CROSS de Jobourg engage alors plusieurs moyens. L'hélicoptère Dragon 76, le canot tout temps Saint-Anne des flots et le semi-rigide Le Cabieu de la SNSM de Ouistreham, et des moyens terrestres des services de gendarmerie et des pompiers du Calvados ont été mobilisés. Il faut seulement deux minutes pour que les secours localisent l'homme en mer, à 350 mètres au nord-ouest de la plage d'Hermanville-sur-Mer. Récupéré par le semi-rigide Le Cabieu, l'homme était en arrêt cardio-respiratoire. L'équipe à bord commence alors le massage cardiaque. Ramené au port de Ouistreham, le médecin du SAMU n'a fait que constater le décès de la victime.