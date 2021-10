People. Qui est l'homme le plus sexy de la planète ?

Chaque année, c'est le même rituel, de nombreux classements sortent avec les artistes, acteurs, chanteurs, les mieux payés, ceux qui ont vendu les plus d'albums, ceux qui ont fait le plus d'entrées au cinéma. Et il y a aussi le classement de l'homme et de la femme les plus sexys de l'année.

Et c'est People Magazine qui vient de dégainer son classement celui du Sexiest Man Alive ! 2019.

Après Bradley Cooper, Brad Pitt, Johnny Depp et Idris Elba en 2018, c'est le chanteur américain John Legend qui remporte le titre cette année !

Alors vous êtes convaincus ?