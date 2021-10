Rouen. Christelle Lardenois illustre un livre pour enfants qui réinvente la comptine

Elle a cet air émerveillé et légèrement introverti que l'on retrouve chez ses lecteurs. Un esprit enfantin que Christelle Lardenois revendique et qui lui permet de plonger dans "son monde", comme elle le dit. Son cahier de dessin l'accompagne partout. Elle en a rempli des dizaines avec ses croquis, simples, presque oniriques. Au centre de "son monde", un personnage, Ninon, petite fille qui l'accompagne depuis 2002, lorsqu'elle a tout plaqué pour s'adonner à sa passion. C'est encore cette petite fille que l'on retrouve sous les traits du Chaperon rouge dans Promenons-nous dans les bois, un livre interactif réalisé par le collectif À la mode de chez nous. L'orchestration de la comptine a été revue avec des musiciens locaux. Elle a imaginé les personnages. Un chaperon rouge, un loup, trois petits cochons, dont une cochonnette, "sinon, ce n'était pas très équilibré", sourit-elle. Particularité du livre, les personnages s'animent lorsque l'on filme la page avec un smartphone et l'application qui correspond.

"C'était long et laborieux, car mon dessin est plutôt figé, contemplatif, mais je suis vraiment contente du résultat."

Création textile

Quand Christelle ne dessine pas, elle est designer textile, avec de belles poupées pour enfants qui lui permettent de décliner le personnage de Ninon. Et son imagination n'a pas de limites ! Une créativité qu'elle exposera sur les marchés de Noël, notamment à la galerie dont elle est résidente, à l'Établi.

Dédicaces au Salon du livre jeunesse, les 29 et 30 novembre, à la Halle aux toiles