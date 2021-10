Rouen. Des spécialités portugaises chez O Gerês

Il ne faut pas rester sur sa première impression. En poussant la porte, face à une simple cuisine ouverte, on pourrait se croire dans n'importe quel fast-food. Mais en montant l'escalier en colimaçon pour rejoindre la salle, située à l'étage, l'ambiance est tout autre. Les couleurs chaleureuses, la télévision branchée sur une chaîne lusophone et les accents de portugais qui résonnent permettent un dépaysement total.

Pour les grosses faims

À la carte, cette promesse est respectée avec des produits typiques de la gastronomie portugaise. Pour commencer, je savoure quelques rissois en guise d'entrée. Les petits beignets fourrés à la viande sont bien chauds et très croustillants. Vivement la suite ! Le plat arrive justement devant moi. La francesinha que j'ai commandée est très généreuse et promet de combler mon appétit. Cette sorte de croque-monsieur version portugaise est garnie de bœuf, de jambon, de chorizo et de fromage. Un mélange de saveurs assez réussi, soutenu par une bonne sauce légèrement relevée et une grosse portion de frites.

Complètement repu après ce plat, j'abandonne l'idée de prendre un traditionnel pastéis de nata en dessert. Je reste donc sur cette très bonne formule entrée et plat qui satisfera les gros appétits pour une addition de 18 €.

Pratique. 1 avenue Jean-Rondeaux à Rouen. Tél. 02 27 08 05 81