L'Olympien du jour est... (n°5)

Notre sportif du jour est né en Octobre 61, à Rennes mais s'il n'est pas natif de notre région, ça fait presque 30 ans qu'il y est installé. Passé successivement par l'USC Mézidon, le SMA Caen et l'USO Mondeville où il terminera sa carrière.

Notre champion connait bien les jeux pour y avoir participé 4 fois. La première, ce fut sur les routes de Los Angeles en 1984, il terminera 20ème de sa spécialité en 1h29min et 46 sec à plus de 6 minutes de deux premiers, les mexicains Ernesto Canto et Raul Gonzalez. 4 ans plus tard à Séoul, il gagne 4 place dans la hiérarchie olympique, il termine 16ème sur les routes coréennes améliorant de 6 minutes son temps de Los Angeles. Une progression significative dans un monde ou l'on marche toujours plus vite.

Marcher, il le fera encore sur 2 olympiades mais sur une distance plus longue. A Barcelone en 1992 et Atlanta en 1996. il s'alignera sur le 50km prenant tour à tour, la 17ème et la 28ème place. Il arretera sa carrière quelques années plus tard.

Depuis Martial Fesselier est resté dans la région ou il continue d'oeuvrer pour sa passion du sport...