Caen. Le nouveau spectacle de Michel Jonasz au Zénith !

Michel Jonasz, chanteur emblématique français, revient sur scène avec GROOVE pour présenter son nouvel album, La Méouge, le Rhône, La Durance. Le chanteur sera sur la scène du Zénith de Caen le vendredi 29 novembre, à 20 h 30, pour environ deux heures de concert. Huit ans après le dernier album sorti en date Les Hommes sont toujours des enfants, cet opus était très attendu par ses fans. Dans les bacs depuis octobre 2019, cet album reste fidèle à l'univers du chanteur avec quelques notes de samba. Accompagné de ses plus fidèles compagnons, le batteur Manu Katché, le pianiste Jean-Yves d'Angelo et le contrebassiste Jérôme Regard, Michel Jonasz signe un album intime. Il y exprime ses pensées sur les sentiments et amours perdus.

Vendredi 29 novembre à 20 h 30 au Zénith de Caen.