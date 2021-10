Normandie. Les cinémas s'attendent à une "déferlante" pour La Reine des neiges II

Avis de tempête dans les cinémas ! La Reine des neiges II arrive mercredi 20 novembre 2019 dans les salles. Le premier épisode de la saga Disney avait rassemblé plus de cinq millions de spectateurs. Le second pourrait faire aussi bien, au regard des chiffres des premières réservations.

1 300 réservations à Cherbourg

"Nous en avons presque 500 pour ce mercredi, estime ainsi José Luis-Vinhas, au Pathé des Rives de l'Orne à Caen (Calvados), c'est plutôt énorme. C'est un Disney très attendu". Au Méga CGR de Cherbourg-en-Cotentin (Manche), même succès : plus de 300 réservations le jour de la sortie, dès 9 heures, et plus de 1 300 jusqu'à mardi prochain. "Cela va être une déferlante", prévoit-on à l'accueil du Cinemoviking de Saint-Lô. Une centaine de tickets sont réservés pour la journée du mercredi. "Le premier volet avait marché sur la longueur. Cette fois, je m'attends à un démarrage très fort dès la première semaine", indique Clément Jodocius, le directeur.

Des appels aux standards

À Vire (Calvados), le Cinéma Le Basselin enregistre une cinquantaine de places vendues pour les trois séances du premier jour. "C'est un bon chiffre, le public virois ne réserve pas beaucoup habituellement", confie-t-on à l'accueil. Pas de réservations au Royal de Lisieux, mais "des appels pour savoir si on l'a. Ça devrait marcher". Même constat au Planet'Ciné d'Alençon (Orne) ou aux 4 Vikings de Flers, où le projectionniste Stephen Gilleron s'attend à "voir beaucoup de bambins" demain.