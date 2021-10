Le Havre. Le tennis-ballon : une discipline à part entière

Le tennis-ballon, c'est plus que cette image qui consiste à se renvoyer la balle de part et d'autre d'un filet. Il mélange plusieurs disciplines : le football (on joue avec les pieds, la tête et les genoux), le tennis (il faut franchir un filet d'environ 1,10 m de hauteur) et le volley-ball (comme au volley, il y a trois touches : deux passes et une attaque). Un sport pas très développé en France, en tout cas, moins qu'en Roumanie, en Slovaquie, en République Tchèque et en Hongrie, des pays dans lesquels les meilleurs joueurs sont professionnels et populaires. Ils font déplacer jusqu'à 5 000-6 000 spectateurs pour des rencontres de championnat. C'est en Hongrie que se déroule, dès le mardi 19 novembre 2019, le championnat d'Europe. La France (équipe de France autoproclamée) est représentée par 12 joueurs, dont 9 licenciés (7 garçons et 2 filles) au HAC tennis-ballon (Seine-Maritime). Leur sélectionneur est aussi leur coach en club. Nicolas Bayeux, 41 ans, ouvrier docker, les entraîne les lundis et jeudis au gymnase Claude-Bernard à Bléville (c'est ouvert à tous dès l'âge de 14 ans).

"Au championnat d'Europe, on a des objectifs dans toutes les catégories : en simple, en double et en triple (3 joueurs contre 3 joueurs) aussi. Le gros du vivier de l'équipe de France vient du Havre. Il y a aussi deux Réunionnais. Je les ai retenus en visionnant leurs vidéos. Au-delà de la qualité technique, ce sont la souplesse et la mentalité des joueurs et des joueuses qui guident mes choix", ajoute celui qui est entouré chez les Bleus par un adjoint, son frère, et par un intendant.

Nicolas Bayeux évoque son rôle durant les rencontres. Écoutez :

Nicolas Bayeux Impossible de lire le son.

Être bon techniquement est indispensable pour rayonner au tennis-ballon. La moindre erreur, et c'est un point de donné à l'adversaire. Attention, ça peut aller très vite. En trois sets gagnants de 11 points, le match est plié.

Un sport spectaculaire :

Il a fait équipe avec David Trézeguet

À ce jeu, la France semble plutôt à l'aise. Elle a notamment remporté le titre de champion du monde en 2014 et 2018 en triple, la catégorie reine. En revanche, toujours pas de première place au championnat d'Europe. Dans le meilleur des cas, elle a fait deuxième. Pour rattraper cette anomalie, les Tricolores peuvent notamment compter sur le Havrais Adrien Prual, marin au port autonome dans la vie de tous les jours. Un attaquant de 29 ans, qui a goûté au tennis-ballon pour la première fois il y a environ 15 ans. Ce passionné de sport (il fait aussi du judo et du handball) a rapidement intégré l'équipe de France Espoirs de tennis-ballon puis l'équipe A. Doté de qualités, le garçon a pu faire équipe lors d'un tournoi international, au Chili, en 2018, avec le champion du monde 1998 de foot, David Trézeguet. La spécialité d'Adrien Prual : le retourné acrobatique, le même geste qu'en football. Écoutez :

Adrien Prual Impossible de lire le son.

En France, il existe la FFDAF, Fédération de Futnet (tennis-ballon) et disciplines associées. Depuis plus d'une décennie, elle cherche à développer son sport sur le territoire. Ses efforts lui ont permis de signer un partenariat avec la Fédération Française de Football, dans le cadre du développement de cette pratique.